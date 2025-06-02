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الصِّحَّة: 52 شهيدًا و 503 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

02 يونيو 2025 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: 52 شهيدًا و 503 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 52 شهيدًا منهم 1 شهيد انتشال، و 503 إصابة وصلوا إلى مسشتفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد شهداء المساعدات إلى 75 شهيدًا، وذلك بعد استشهاد 35 شخص يوم أمس، ووصل إجمالي الإصابات أكثر من 400 مواطن في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,201 شهداء، 12,652 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,470 شهيدًا و 124,693 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م .

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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