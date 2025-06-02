كتائب القسَّام تستهدف تجمُّعًا لقوات الاحتلال شرق خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، أنَّها تمكَّنت من استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "بعد عودتهم من خطوط القتال..أكد مجاهدونا استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بـ 13 قذيفة هاون عيار 120ملم و 60 ملم، واستهداف موقع العين الثالثة شرق المدينة بـ 3 صواريخ "رجوم" قصيرة المدى بتاريخ 31-05-2025".

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

ودأبت كتائب القسام منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

المصدر / فلسطين أون لاين