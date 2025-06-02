الصِّحَّة: النّقص الحاد بالأدوات الجراحية في مستشفيات غزَّة بات يعيق إجراء العمليات المُنقذة للحياة

قالت وزارة الصحة في غزة، إنّ الطواقم الجراحية بمستشفيات قطاع غزة تواجه صعوبات شديدة، جراء النقص الحاد في الأدوات الجراحية وصواني العمليات.

وأوضحت وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنّ النقص الحاد بالأدوات الجراحية في أقسام الجراحات العامة والعظام والأوعية الدموية والعيون بات يعيق إجراء العمليات المنقذة للحياة.

وأمس الأحد، قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المنظومة الصحية في قطاع غزة "بشكل ممنهج".

وأوضح الدقران في تصريحات صحفية، أن الاحتلال يستهدف المولدات الكهربائية التي تغذي المستشفيات في غزة، حيث دمر أكبر 3 مولدات كهربائية تغذي المستشفيات في قطاع غزة.

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال دمر 85% من الخدمة الصحية في قطاع غزة، ما تسبب بفقدان السيطرة في القطاع الطبي، حيث أصبح التعامل مع المصابين محدوداً للغاية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.



وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.



المصدر / فلسطين أون لاين