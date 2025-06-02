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الجبهة الداخلية الفلسطينية تدقُّ ناقوس الخطر: تحذير من "بيان الفوضى" المشبوه في غزَّة

02 يونيو 2025 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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الجبهة الداخلية الفلسطينية تدق ناقوس الخطر: تحذير من "بيان الفوضى" المشبوه في غزة

أصدرت "الجبهة الداخلية الفلسطينية" تحذيرًا شديد اللهجة اليوم الاثنين، بشأن تداول ما يُسمى "بيان رقم 1" المنسوب لـ "شباب مناطق غزة". وصفت الجبهة هذا البيان بأنه "مجهول المصدر" ويحمل "بصمات مشبوهة" تهدف إلى زعزعة أمن المجتمع وتماسكه في قطاع غزة.

وأوضحت الجبهة أن هذا البيان لا يمثل "دعوة للجوعى" كما يزعم مروّجوه، بل هو "محاولة منظمة لإشعال الفوضى وتكوين جماعات قطع طريق ولصوص جدد، تحت غطاء مناطقي كاذب". وتُشير هذه الصياغة إلى وجود أجندات خفية وراء هذه الدعوات التي تستغل الظروف الصعبة.

وقد دعت الجبهة الداخلية الفلسطينية بشكل قاطع إلى عدم الانجرار خلف هذه "البيانات المضللة"، مؤكدةً أنها تهدف إلى "تعميق معاناة أهلنا وتفكيك الجبهة الداخلية من الداخل".

وفي ختام بيانها، أهابت الجبهة "بأهلنا الشرفاء رفض هذه الدعوات ومحاربتها بكل السبل"، وحثت على "الإبلاغ عن كل من يروّج لها أو يتورّط فيها"، مشددةً على أن "الصمت على الفوضى مشاركة فيها". يأتي هذا التحذير في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار والنظام في ظل الظروف الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #ياسر أبو شباب #الجبهة الداخلية الفلسطينية

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