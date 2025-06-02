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وزارة التربية والتعليم تصدر بياناً هاماً بخصوص امتحان الثانوية العامة لطلاب غزة 2006.. طالع التفاصيل

02 يونيو 2025 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم تصدر بياناً هاماً بخصوص امتحان الثانوية العامة لطلاب غزة 2006.. طالع التفاصيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، بيانًا هامًا بخصوص امتحان الثانوية العامة لطلاب قطاع غزة، مؤكدةً فيه التزامها واستعدادها التام لعقد الامتحان.

وأوضح البيان أن الوزارة حرصت على توفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاح عقد الامتحان، إلا أن الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع غزة، من قتل ودمار وحصار، لا تزال تحول دون إتمام هذا العقد.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم العالي حرصها الشديد على أن يحصل كل طالب على حقه في التقدم للامتحان، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.

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ويهدف هذا التأكيد إلى طمأنة طلاب مواليد عام 2006 المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في دوراته الثلاث، بأن حقهم في التعليم والتقييم لن يتم المساس به.

وستستمر الوزارة في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عقد الامتحان فورما تسمح الظروف بذلك، بما يضمن مصلحة الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التعليم في غزة #الثانوية العامة في غزة

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