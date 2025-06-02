أمن المُقاومة: كتائب القسَّام بدأت بالفعل تنفيذ عمليات إعدام مباشرة ضد عصابة "أبو شباب"

كشف أمن المقاومة في غزة، أنّ كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تولَّت مهمّة ملاحقة «أبو شباب»، وبدأت بالفعل تنفيذ عمليات اغتيال مباشرة ضد أفراد مجموعاته، التي وصفتْها بأنّها جزء من وحدات الجيش الإسرائيلي.

وقال أمن المقاومة في تصريح لصحيفة الأخبار اللبنانية، إنّ استهداف عصابة "أبو شباب" بات قراراً مركزياً لدى قيادة المجلس العسكري للكتائب، التي ستنفّذ عمليات إعدام قريبة لعدد من المتورطين في قضايا السطو.

ويوم الجمعة، أكد جهاز أمن المقاومة في غزة،، أن استهداف مرتزقة العدو شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، جاء في إطار حماية أمن المجتمع وردع المجموعات الخارجة عن الصف الوطني، والتي تمارس "السطو والنهب والتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقال أمن المقاومة في بيان صحافي، إن صبر المقاومة على قطاع الطرق واللصوص ومرتزقة العدو لن يطول، مؤكداً أن "قوت شعبنا وأمنه خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه مهما كانت الظروف".

وأضاف البيان، أن العدو الإسرائيلي يحاول إنشاء مليشيات موالية له داخل غزة، تعمل على زعزعة الجبهة الداخلية من خلال تشكيل "عصابات سرقة وميليشيات منظمة"، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تنذر بـ"كارثة أمنية تهدد النسيج المجتمعي".

ومن جهتها، أعلنت عائلة أبو شباب في قطاع غزة البراءة التامة من المدعو ياسر أبو شباب واعتباره خارجاً عن نهجها الوطني والأخلاقي، وأنه لم يعد لا هو ولا بعض شبابها الذين يعملون معه يمتون بصلة إلى عائلتنا الأصيلة التي قدّمت ولا تزال تقدم في سبيل فلسطين.

وقالت العائلة في بيان لها، إنها ستلاحق ياسر وتحاسبه بأشد الوسائل الممكنة، ولن تسمح بأن يكون سبباً في تشويه سمعتها وتاريخها المشرف وخاصة أنه عمل على التغرير بنا طول الفترة الماضية.

ودعت كل من انساق خلفه أو انخرط في مجموعاته الأمنية إلى التبرؤ منه فوراً، والانفصال عنه علناً، قبل أن يواجهوا مصيراً لا يُحمد عقباه، مبيمة أنه لا مانع لدينا ممن حوله بتصفيته فورا، مضيفةً "ونحن نقول لكم أن دمه مهدور".

وأشارت إلى أنه كانت تساند بداية الأمر معنوياً ابنها المدعو ياسر أبو شباب، بناءً على ما كان يقدمه لنا من توضيحات مفادها أنه يعمل على تأمين المساعدات الإنسانية للناس في ظل الحرب، بعيداً عن أي إطار تنظيمي أو أمني.

المصدر / فلسطين أون لاين