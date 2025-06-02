جنود الاحتلال يعتدون على شاب أثناء مروره على حاجز قرب أريحا

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على أحد الشبان الفلسطينيين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة أريحا.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على الشاب عز الدين أبو ربيع من مخيم الفوار، خلال مروره على حاجز قرب مدينة أريحا، بذريعة وجود صور لغزة على هاتفه.

وأُصيب الشاب بجروح ورضوض، جراء التنكيل به وضربه بشكل مبرح، ونقل على إثرها إلى مستشفى الأهلي في الخليل.

يأتي ذلك ضمن تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وبدعم واسع من حكومة الاحتلال اليمينية بقيادة الوزراء المتطرفين.

المصدر / وكالات