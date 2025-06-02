بينهم أسرى محرَّرون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من النساء والشبان، بينهم أسرى محررون وأقارب مطاردين.

في بلدة زواتا غرب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المطارد عبد الكريم صنوبر، واعتدت على أفراد عائلته، قبل أن تعتقل والده ووالدته وزوجة أبيه وشقيقته، وسط أجواء من الترويع والتفتيش.

وفي محافظة الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت بلدة دورا جنوب المدينة، واعتقلت خلالها كلاً من:

أحمد محمد حسن الفسفوس، يزن خالد حامد النمورة، رأفت طالب أبو سباع، معتز بدر التلاحمة، كامل محمد كامل نصار، حسن أحمد حسن الدراويش، نديم بسام فقوسة، سائد خالد حامد النمورة، عبدو منجد قزاز، والد المطارد محمود الفسفوس، شقيق المطارد محمود الفسفوس، ووالد زوجة المطارد محمود الفسفوس.

وأفادت مصادر محلية أن حملة الاعتقالات في دورا ترافقت مع مداهمات عنيفة وتفتيش لمنازل المواطنين، كما تم اقتحام بلدات الظاهرية، السموع، وبيت أمر، وعدة أحياء من مدينة الخليل.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف باسم عجاق بعد مداهمة منزله في بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق المدينة.

تأتي هذه الحملة ضمن سياسة التصعيد المستمرة التي تنتهجها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة، وسط تصاعد ملحوظ في استهداف عائلات المطاردين والنشطاء، بما في ذلك النساء وكبار السن.

قائمة المعتقلين:

- أشرف باسم عجاق – المزرعة الشرقية – رام الله

- والد المطارد عبد الكريم صنوبر – زواتا – نابلس

- والدة المطارد عبد الكريم صنوبر – زواتا – نابلس

- شقيقة المطارد عبد الكريم صنوبر – زواتا – نابلس

- زوجة والد المطارد عبد الكريم صنوبر – زواتا – نابلس

- أحمد محمد حسن الفسفوس – دورا – الخليل

- يزن خالد حامد النمورة – دورا – الخليل

- المحرر رأفت طالب أبو سباع – دورا – الخليل

- معتز بدر التلاحمة – دورا – الخليل

- كامل محمد كامل نصار – دورا – الخليل

- حسن أحمد حسن الدراويش – دورا – الخليل

- نديم بسام فقوسة – دورا – الخليل

- سائد خالد حامد النمورة – دورا – الخليل

- عبدو منجد قزاز – دورا – الخليل

- والدة المطارد محمود الفسفوس – دورا – الخليل

- شقيقة المطارد محمود الفسفوس – دورا – الخليل

- والد زوجة المطارد محمود الفسفوس – دورا – الخليل

المصدر / وكالات