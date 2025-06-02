فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 02 يونيو 2025

رئيس إيطاليا: من اللاإنسانية تجويع "إسرائيل" غزَّة بصغارها ومسنِّيها

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مدير الإسعاف في شمال غزة: مراكز المُساعدات في القطاع أصبحت مصائد موت لأبناء شعبنا

الجرح العاشر: الأفراح في مخيمات النزوح

آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 605

عمر ومحمد وفاتن.. "أكفان العيد" حضرت مبكرًا

الأورومتوسطي: فيديو الاحتلال حول مجزرة المُجوَّعين في رفح ارتدَّ عليه وتحوَّل إلى فضيحة

أرواح معلّقة على قائمة "الغسيل".. صرخة مرضى الفشل الكلوي تحت نار الحرب

العالم يتفرّج والاحتلال يقتل أطفال غزة بالجوع والنار

بالفيديو مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

02 يونيو 2025 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

 اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 600 مستوطن اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

وأضافت، أن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية، عند أبواب الأسباط وحطة والملك فيصل، فيما يسمى "عيد الأسابيع".

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها المكثف في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة حيث حولتها لثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
تويتر تويتر
#اقتحام الأقصى #طوفان الأقصى #لحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة