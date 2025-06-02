آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 605

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، وتصاعد حرب التَّجويع لليوم الـ 605 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة،أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,418 شهيدًا و124,190 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 4,149 شهيدا و12,149 إصابة.

وقال المفوض العام للأونروا، إنّ توزيع المساعدات في غزة تحوّل إلى فخ مميت، ويجب أن يتم تسليمها وتوزيعها بشكل آمن، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

قالت وزارة الصحة في غزة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة، والذي كان يقدم خدمات حيوية لمرضى الكلى في المنطقة. تدمير المركز يُنذر بكارثة صحية خطيرة تهدد حياة المرضى، في ظل انعدام البدائل وصعوبة تقديم الرعاية اللازمة.

ارتقى 3 شهداء وأصيب نحو 35 آخرين، صباح اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غرب رفح.

وقالت مصادر محلية، إن الشهداء الثلاثة هم: أحمد عبد الكريم حسين شاهين، وحسين نايف عبد الله أبو مطير، ومهند عبد الفتاح محمد سعد.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد الأنصار في دير البلح وسط قطاع غزة ودمرته بالكامل.

وأطلقت آليات الاحتلال النار وقنابل مضيئة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بينما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد حسام بسام وافي (36 عامًا) متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات أمس على شارع صلاح الدين شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وشنَّ طيران الاحتلال موقعًا بمنطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما شنّ طيران الاحتلال غارة على حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين