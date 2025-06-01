"مقاتل" إيرلندي يهزم نظيره "الإسرائيلي" ويرفع علم فلسطين (شاهد)

وكالات/ فلسطين أون لاين

لقَّن مقاتل أيرلندي منافسه الإسرائيلي درسًا داخل حلبة المصارعة، بعدما أبدى تضامنه مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقبيل بدء النزال، وضع المقاتل الأيرلندي بادي مكوري العلم الفلسطيني على كتفيه، وتوعد خصمه الإسرائيلي في الحلبة، وصرخ: "الحرية لفلسطين".

ولقَّن المقاتل الأيرلندي بادي مكوري منافسه الإسرائيلي شوكي فاراج درسًا داخل حلبة المصارعة، حيث ظهر يبرحه ضربًا وسط هتاف الجمهور: "الحرية لفلسطين"، لتنتهي المباراة الساخنة بفوز المقاتل الأيرلندي على الإسرائيلي فاراج بقرار جماعي من الحكام.

ويواجه اللاعبون الاسرائيليون في مختلف اللعبات رفضا بسبب الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي، ويحرص عدد كبير من اللاعبين الذين يواجهون إسرائيليون على هزيمتهم في اللعبات الرياضية كنوع من الثار للشعب الفلسطيني الذي يعاني من جرائم المحتل الإسرائيلي.

المصدر / وكالات