أبرزها مطار "بن غوريون".. صنعاء تعلن عن عمليات ضد أهدافٍ للاحتلال الإسرائيلي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "اللد" قرب مدينة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة أن الضربة حققت هدفها بنجاح، وتسببت بتعطيل حركة المطار وفرار جماعي لآلاف الإسرائيليين نحو الملاجئ.

كما كشفت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو المسيّر نفّذ ثلاث عمليات هجومية استهدفت مواقع "حيوية" للاحتلال الإسرائيلي في كل من يافا، وأسدود، وأم الرشراش (إيلات)، باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة.

وأكدت أن العمليات تأتي في إطار الرد على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على أن "الهجمات ستتواصل ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في القطاع".

وأضاف البيان أن الهجمات الأخيرة أسفرت عن "فرض حظر جزئي لحركة الملاحة الجوية في مطار اللد"، محذّرة من أن المرحلة القادمة ستشهد "السعي لفرض حظر كامل"، ودعت شركات الطيران التي ما زالت تسيّر رحلات إلى المطار، إلى "أخذ هذا التحذير بعين الاعتبار حرصاً على سلامة طائراتها وركابها".

وجددت القوات اليمنية التأكيد على أن عملياتها تأتي في إطار الواجب الديني والإنساني لنصرة الشعب الفلسطيني في وجه الحرب الإسرائيلية المستمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين