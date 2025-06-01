الأونروا: توزيع المساعدات في قطاع غزَّة أصبح مصيدةً للموت

متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتبر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، يوم الأحد، أن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح مصيدة للموت، مطالبًا بتوزيعها على نطاق واسع وبشكل آمن عبر وكالات الأمم المتحدة.

وقال لازاريني في بيان صحافي، اليوم الأحد، "قُتل وأُصيب العشرات من المدنيين الجوعى صباح اليوم جرّاء إطلاق النار، وذلك بحسب تقارير من مسعفين دوليين متواجدين على الأرض".

وأوضح لازاريني أن هذا النظام المُهين أجبر آلاف الأشخاص الجوعى والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات إلى منطقة شبه مدمرة بسبب القصف العنيف من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف "يجب أن تتم عمليات إيصال وتوزيع المساعدات على نطاق واسع وبشكل آمن".

وأردف مفوض عام الوكالة "في غزة لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا".

وتابع "على إسرائيل أن ترفع الحصار وأن تسمح بدخول المساعدات وتوزيعها بأمان ودون عوائق تحت إشراف الأمم المتحدة".

وشدد لازاريني على أن "هذا هو السبيل الوحيد لتفادي التجويع الشامل، بما في ذلك بين مليون طفل".

ومضى قائلا: "في ظل تضارب الروايات وحملات التضليل، يجب السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة لنقل الحقيقة بشكل مستقل عن الفظائع الجارية، بما في ذلك الجريمة الشنيعة التي وقعت هذا الصباح".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فجر اليوم الأحد، مجزرة مروعة، بعد استهداف آلاف المواطنين المجوعين المحتشدين قرب موقع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 31 مواطنًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.