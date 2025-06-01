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بالفيديو مشاهد توثَّق هلع المستوطنين وتوقُّف مطار "بن غوريون" بعد صاروخ يمني

01 يونيو 2025 . الساعة 17:19 بتوقيت القدس
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مشاهد توثَّق هلع المستوطنين وتوقُّف مطار "بن غوريون" بعد صاروخ يمني
متابعة/ فلسطين أون لاين

دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن مطار بن غوريون، حيث توقفت الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وقالت يديعوت أحرونوت إن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية في محيط "تل أبيب" والقدس مع محاولة اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وأفادت يديعوت أحرونوت بوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي بشكل مؤقت، وذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه حدد صاروخا أطلق من اليمن ويجري محاولات لاعتراضه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الهلع بين المستوطنين مع دوي صافرات الإنذار، كما أبانت لقطات لحظة توقف مطار "بن غوريون" عن العمل، بعد إطلاق الصاروخ اليمني.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن جماعة الحوثي في اليمن أطلقت منذ استئناف العدوان على غزة 43 صاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل، من بينها 5 صواريخ أُطلقت خلال الأسبوع الأخير فقط.

وبحسب المصادر العسكرية الإسرائيلية، تم اعتراض الصاروخ بنجاح باستخدام منظومة الدفاع الجوي الأميركية المتقدمة "THAAD"، والتي تم نشرها في إسرائيل خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع واشنطن، ضمن ما تسميه تل أبيب “الدفاع المتعدد الطبقات ضد التهديدات الباليستية”.

 

وكثف الحوثيون من إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه "إسرائيل" خاصة في الأيام الأخيرة، وكان الهجوم الأكبر عندما أصاب صاروخ أُطلق من اليمن محيط مطار بن غوريون، وشلّ الحركة في المطار بعد الفشل في اعتراضه.

ويأتي إطلاق الصاروخ اليوم ليؤكد مواصلة الحوثيين استهدافهم للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الاتفاق مع الإدارة الأميركية على وقف مهاجمة السفن الأميركية في المنطقة، حيث شددت الجماعة، على أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل، معلنة لاحقاً استهدافها بطائرات مسيّرة.

 
المصدر / فلسطين أون لاين
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