فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الجهاد الإسلامي تنعى أحد مجاهديها شهيدًا تحت التعذيب بسجون السلطة

بعد تقرير الوكالة الذرية.. أميركا تعرض على إيران اتفاقًا نوويًا جديدًا

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 01 يونيو 2025

يديعوت: (إسرائيل) تفقد شرعيتها الدولية وتواجه عزلة سياسية غير مسبوقة

هذا ما عرض علينا... قياديُّ بحماس يكشف تفاصيل ما جرى في اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

37 شهيدًا خلال 24 ساعة... حصيلة جديدة لحرب الإبادة في غزَّة

بلدية غزة تحذر: أزمة مياه كارثية تهدد حياة السكان مع بدء الصيف

"ذو الحجَّة دون أمِّيّ"... "أحمد" يروي وجع غياب الشُّهداء في "موسم الطَّاعة"

شهيد وإصابة في عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان

مستوطنون يهاجمون بأبقارهم أراض زراعية فلسطينية في سلفيت

بعد تقرير الوكالة الذرية.. أميركا تعرض على إيران اتفاقًا نوويًا جديدًا

01 يونيو 2025 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
...
بعد تقرير الوكالة الذرية.. أميركا تعرض على إيران اتفاقًا نوويًا جديدًا
ترجمة عبد الله الزطمة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أرسل إلى طهران اقتراحًا "مفصلًا ومقبولًا" بشأن الاتفاق النووي، زاعمًا أنه من مصلحة إيران القبول به.

وحسب ما نشر موقع "القناة 12" العبري، اليوم الأحد، فإن الإدارة الأميركية، أوضحت في تصريح صحفي مساء السبت أنها لن تفصح عن تفاصيل الاقتراح احترامًا لسريّة المحادثات. كما أعادت التأكيد على موقف الرئيس دونالد ترامب الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، زعم أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60%، لتبلغ الكمية الإجمالية 408.6 كيلوغرام، ما يتيح لها – بحسب التقرير – إنتاج قنبلة نووية كل شهر تقريبًا.

من جانبه، صرّح رئيس الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أن إيران لا تزال تمنع مفتشي الوكالة من الوصول الكامل إلى المنشآت النووية، مؤكدًا أن غياب الشفافية يمنع التأكد من الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن وزير خارجية سلطنة عمان وصل إلى طهران لعرض بنود الاقتراح الأميركي، والذي وصفه بأنه "منسجم مع مبادئ ومصالح الشعب الإيراني".

وفي رد مباشر، دعا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري" لمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#واشنطن #إيران #ترامب #ويتكوف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة