37 شهيدًا خلال 24 ساعة... حصيلة جديدة لحرب الإبادة في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد 37 مواطنًا وإصابة 136 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية على مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن هذه الإحصائية لا تشمل محافظة شمال غزة بسبب تعذر الوصول إلى مستشفياتها، في ظل اشتداد القصف الإسرائيلي وصعوبة تحرك طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,418 شهيدًا و124,190 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 4,149 شهيدا و12,149 إصابة.

كما أكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مع تعذر انتشالهم بسبب استهداف فرق الإنقاذ وغياب المعدات الكفيلة برفع الأنقاض.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين