مستوطنون يهاجمون بأبقارهم أراض زراعية فلسطينية في سلفيت

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، أراض زراعية فلسطينية في سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين أطلقوا أبقارهم في المحاصيل الزراعية للمواطنين غربي قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفادت المصادر بأن المستوطنين يواصلون منذ الليلة الماضية، رعي مواشيهم في المحاصيل البعلية والمروية لعدد من المواطنين في سهل قاعون غربي قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

ومنذ أشهر أقام مستوطنون بؤرة استيطانية بالمنطقة، ينطلقون منها لتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم في القرية.

وفي السياق، أقدم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، على سرقة جرار زراعي من قرية مردا، شمال محافظة سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي مردة فلاح إبداح لوكالة "وفا"، بأن عددا من المستوطنين تسللوا إلى القرية فجرا، وسرقوا جرارا زراعيا، يعود ملكيته للمواطن طه سائد ابداح.

وفي وقت ساق، أغلق مستوطنون، صباح اليوم الأحد، المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المدخل الرئيسي للقرية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، وأعاقوا حركة التنقل من وإلى القرية.

وأضاف، أن مستوطنين أدوا رقصات بأعلام الاحتلال على أطراف القرية ومدخلها الرئيسي، وسط تهديد أهالي القرية بعدم السماح لهم بالخروج والدخول.

يُشار إلى أنها المرة الثالثة التي يغلق فيها المستوطنون مدخل القرية خلال الأسبوع الأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين