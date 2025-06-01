مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في قرية اللبن ويرفعون أعلامًا إسرائيلية

أقدم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، على إغلاق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية الواقعة جنوب نابلس، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المدخل الرئيسي للقرية، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية، ما تسبب في تعطيل حركة تنقل المواطنين من وإلى القرية.

وذكرت المصادر أن المستوطنين رفعوا أعلام الاحتلال وأدّوا رقصات استفزازية عند أطراف القرية وعلى مدخلها الرئيسي، مهددين السكان بمنعهم من الدخول أو الخروج.

ويُشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع واحد التي يُغلق فيها المستوطنون مدخل القرية، في إطار ممارسات تهدف إلى التضييق على سكانها وزيادة معاناتهم اليومية.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” 900 اعتداء للمستوطنين في الضفة منذ بداية العام الجاري، وحتى تاريخ 24 أيار/ مايو 2025.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي، وحاولوا إقامة 10 بؤر استيطانية.

وأدت الانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا مكونا من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، بحسب الهيئة ذاتها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 967 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين