من صقلية إلى غزة.. انطلاق أسطول الحرية مجددًا وسط تهديدات وتحديات

ترجمة عبد الله الزطمة

بعد مرور 15 عاماً ويوم واحد على حادثة "سفينة مرمرة"، يستعد نشطاء "أسطول الحرية" مجدداً للإبحار نحو قطاع غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007، حيث من المقرر أن تنطلق الرحلة اليوم الأحد، من جزيرة صقلية الإيطالية على متن السفينة "مادلين".

وحسب موقع "يديعوت أحرنوت" العبري فإن هذه المحاولة تأتي بعد أقل من شهر على استهداف سفينة تابعة لأسطول سابق بطائرة مسيّرة قبالة سواحل مالطا.

وتشير المعطيات إلى مسؤولية جيش الاحتلال عن الهجوم، على الرغم من عدم إعلان مسؤوليته، فيما فتحت السلطات المالطية تحقيقاً لم تعلن نتائجه بعد.

ومن أبرز المشاركين في هذه الرحلة الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل ليام كانينغهام. كما أعلنت ريما حسن، عضوة البرلمان الأوروبي وأحد أبرز المنتقدين للسياسات الإسرائيلية، نيتها الانضمام إلى الأسطول، علماً بأنها مُنعت سابقاً من دخول (إسرائيل).

ونشر المنظمون تصريحات للمشاركين قبل الإبحار، قالت فيها ثونبرغ: "نشهد تجويعاً ممنهجاً لمليوني شخص في غزة، ويجب علينا التحرك أخلاقياً". أما كانينغهام فاعتبر أن "الصمت تجاه ما يحدث في غزة أسوأ من عدم الاكتراث".

وكان أسطول مماثل قد انطلق الشهر الماضي من تونس على متن سفينة "الضمير"، وتعرّض لهجوم بطائرات مسيّرة في المياه الدولية وفق رواية المنظمين، الذين اتهموا إسرائيل بالمسؤولية.

ويُذكر أن الحصار البحري على غزة فُرض عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على القطاع، واعتبرته (إسرائيل) "كياناً معادياً". ومنذ ذلك الحين، شهدت الساحة عدة محاولات بحرية لكسر الحصار، أبرزها حادثة سفينة "مافي مرمرة" عام 2010، التي انتهت بمقتل تسعة نشطاء أتراك في مواجهة مع القوات الإسرائيلية.