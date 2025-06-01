جماهير سان جيرمان الفرنسي تتضامن مع فلسطين من وسط ألمانيا

واصلت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دعمها للقضية الفلسطينية، والتذكير بالجرائم، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، بعدما سارت في شوارع مدينة ميونخ الألمانية، من أجل التعبير عن سخطها واحتجاجها، على عدم إيقاف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 600 يوم، واستشهاد العديد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، فيما جرى هدم المساجد والكنائس والمشافي والمدارس والجامعات وآلاف المنازل كلياً.

ورفع مشجعو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلام فلسطين، وساروا في شوارع مدينة ميونخ الألمانية، قبل نهائي دوري الأبطال بل رفعوا لافتات خلال اللقاء في المدرجات أيضا، من أجل تذكير العالم بقضية الشعب، الذي يموت يومياً في قطاع غزة، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة، التي يعيشها الأبرياء، في ظل نقص المواد الغذائية، وعدم مقدرتهم على تأمين قوت يومهم، نتيجة الحصار المفروض من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل على إبادة الحياة بشتّى الطرق.

لكنّ المثير في التسجيلات المصوّرة، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر تمكُّن مشجعي باريس سان جيرمان من رفع الأعلام الفلسطينية، والتضامن مع الأبرياء في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف حرب الإبادة، التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي، هو أن المسيرة التي حدثت كانت في ألمانيا، التي تفرض قيوداً مشدّدة على التعبير عن التعاطف مع فلسطين، من خلال منع التظاهرات ورفع الأعلام والكتابة على الحسابات الشخصية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.