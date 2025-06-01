حماس: لم نرفض مقترح ويتكوف ونصرّ على الضمانات وقابلية التطبيق

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، أن الحركة لم ترفض مقترح الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنه تم التوافق عليه الأسبوع الماضي واعتُبر مقترحًا مقبولًا كأساس للتفاوض، وأن الحركة تسلمت رد الطرف الآخر بشأنه.

وأوضح نعيم في تصريح صحفي، أن الرد الإسرائيلي "لا يتفق مع أي بند مما توافقنا عليه، ولا يلبي الحد الأدنى من متطلبات شعبنا"، مضيفًا: "مع ذلك، تعاملنا بإيجابية ومسؤولية عالية، آخذين بالاعتبار الأهوال التي يعيشها شعبنا".

وتابع: "رددنا عليه بما يحقق الحد الأدنى من مطالبنا، وفي مقدمتها: ضمان احترام العدو للهدنة المؤقتة لمدة 60 يومًا، ودخول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، وعلى آلية المؤسسات الأممية، إضافة إلى تقديم ضمانات بأن تؤدي هذه المفاوضات إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات المعادية".

وفي السياق ذاته، قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن الحركة وافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى، مشيرًا إلى أن "الخلاف قد يكون في توقيت الإفراج".

وأكد النونو في تصريح للتلفزيون العربي، أن "رد الحركة اعتبر مقترح ويتكوف أساسًا صالحًا للتفاوض، قد يؤدي إلى اتفاق"، مضيفًا: "راعينا إمكانية وضع بنود في الاتفاق قابلة للتطبيق".

وشدد النونو على أن "الحركة تسعى إلى تقوية اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في جولة جديدة من التفاوض"، مؤكدًا في الوقت ذاته "الإصرار على موضوع الضمانات في اتفاق وقف إطلاق النار".

وأعلنت "حماس"، أمس السبت، تسليم ردها على مقترح "ويتكوف" للوسطاء بما يحقق "وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".

عقب ذلك، أعلن المبعوث الأمريكي رفضه لرد حركة حماس، وقال إنه "غير مقبول بتاتًا". وقال ويتكوف: "تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة، وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا".

المصدر / فلسطين أون لاين