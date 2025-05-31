فصائل المقاومة: جميع المقترحات وقف الإبادة تبقي على آلة القتل مستمرة

شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن قيادة المقاومة تعاملت مع كل مقترحات وقف حرب الإبادة على غزة بمسؤولية، مشيرة إلى أن كل ما طرح حتى الوصول إلى اتفاق ١٩ يناير/ كانون الثاني الذي انقلب الاحتلال عليه وواصل المقتلة بحق غزة، "يبقي على آلة القتل مستمرة".

وقالت الفصائل في بيان صحفي مساء اليوم السبت: "منذ اليوم الأول للعدوان وحتى هذه اللحظة، لم يُعرض علينا أي اتفاق يوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة، فكل ما طُرح كان يُبقي على آلة القتل مستمرة، ويُطلب من شعبنا أن يُسلّم بذلك، وهو مجرّد من كل حقوقه في الدفاع عن نفسه وكرامته في الحياة.



وأاضافت: "لم نغلق الباب أمام أي جهد يوقف العدوان على شعبنا ويحقن دمه، وسعينا بجدّ لصيغة تحفظ لشعبنا الحياة والكرامة، وتفتح الطريق أمام دخول المساعدات دون قيدٍ أو شرط ، وإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، وانسحاب جيش العدو من القطاع، بما يسمح بعودة كل نازح إلى بيته وأرضه، ويضع حداً للمعاناة".

وأكدت الفصائل أنها عملت على ورقة توقف المجاعة، وتوفّر المأوى، وتُنهي الإبادة، وتُمهّد لقيادة مقبولة تدير شؤون الناس وتحفظ استقرارهم ، بما يضمن هدوءاً حقيقياً خلال أيام الهدنة، ويمنح شعبنا متنفساً من الأمل .



وأشارت إلى أنها ستسعى دوما للعمل بكل جدٍ لكل ما يحفظ لشعبنا كرامته وانسانيته ومستقبله.

ويأتي بيان فصائل المقاومة بعد ساعات من إعلان حركة حماس تسليم الوسطاء ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وقالت حماس في بيان صحفي مقتضب: "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".

وأضافت: "في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".

ولم يشر بيان حماس إلى موافقة صريحة أو تعديلات طلبتها على الاتفاق، غير أن مصادر إعلامية عديدة نقلت عن مصادر في الحركة، أكدت أن جميع الملاحظات التي تم إبداؤها على المقترح كانت بإجماع فصائلي، مرجحةً أن يتم القبول بها في حل كان هناك إرادة أميركية صادقة للضغط على إسرائيل.

وقال المصدر: "أحد الملاحظات في الرد تهدف إلى منع تسليم الأسرى الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول كما تحددها ورقة ويتكوف، بل ستكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين وهي المدة المحددة بـ 60 يوماً".

وبين المصدر أن رد حماس على مقترح ويتكوف. تضمّن جدولًا زمنيًا لتسليم الأسرى الإسرائيليين على ثلاث دفعات: أربعة في اليوم الأول، واثنان في اليوم الثلاثين، وأربعة في اليوم الستين. أما جثامين القتلى، فسيتم تسليمها على ثلاث دفعات أيضًا: الأولى في اليوم العاشر، والثانية في اليوم الثلاثين، والثالثة في اليوم الخمسين.

وجدير بالذكر أن مقترح ويتكوف المشار إليه هو محصلة التعديلات الإسرائيلية على المقترح الذي أعلنت حركة حماس الأربعاء الماضي موافقتها عليها، ورفضته إسرائيل.

وذكرت مصادر أن حماس توصلت مع ويتكوف في الدوحة إلى صيغة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، تشمل وقفا لإطلاق النار مدته 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين، إذ سيُفرج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم الـ60.

المصدر / فلسطين أون لاين