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إصابة مواطنين في هجوم للمستوطنين على بلدة دير دبوان

31 مايو 2025 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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 أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على بلدة دير دبوان، شرق رام الله.

وأفاد مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة دير دبوان من مدخلها الشرقي، وحاولوا اقتحامها، حيث تصدى الأهالي لهم، ما أدى لعدد من الإصابات الطفيفة في صفوف المواطنين.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي 231 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، كما تسببت اعتداءاتهم في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت في محافظات: رام الله والبيرة بـ530 شجرة، ونابلس بـ300، وسلفيت بـ298

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#رام الله #عنف المستوطنين #دير دبوان

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