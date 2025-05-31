مستوطنون يهاجمون قرى وممتلكات فلسطينية في الضفة

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص تجاه أحد الشبان في الحارة الشرقية من قرية المغير شمال شرق رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين على أطراف بلدة سنجل شمال شرق رام الله من الجهة الشمالية القريبة من شارع نابلس القديم، حيث تصدى المواطنون لهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان لتأمين الحماية للمستوطني، واحتجزت عددا من الشبان، منهم نائب رئيس بلدية سنجل بهاء فقها، كما أغلقت مدخل البلدة.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين تجمهرت عند مدخل قرية برقا شرق رام الله، وهاجمت مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على مواطنين بين بلدة نعلين وقرية قبيا، غرب رام الله.

وأفاد رئيس بلدية نعلين، يوسف الخواجا، بأن مستوطنين هاجموا عددا من المواطنين في الأراضي الواقعة بين نعلين وقرية قبيا المجاورة، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وقاموا بإطلاق أغنامهم في المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخواجا أن نعلين تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين، خاصة من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في جبل العالم، على أطراف البلدة.

وفي الخليل، هاجم مستوطنون، مزارعين في بلدة سعير شمال شرق الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا أثناء محاولته التصدي لهم.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين هاجموا مزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم بمنطقة الطفوف ببلدة سعير، مضيفا أن قوات الاحتلال التي حضرت لتأمين الحماية للمستوطنين، اعتقلت الشاب جهاد محمد رشيد الشلالدة أثناء محاولته التصدي لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين