الأغذية العالمي: وقف النار السبيل الوحيد لإيصال الغذاء لغزة

شدد برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، على أن وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لضمان إيصال المساعدات والغذاء إلى القطاع.

ومنذ 20 شهرا يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات.

وأشار البرنامج الأممي، في بيان عبر منصة "إكس" إلى أن لديه "ما يكفي من الغذاء لإطعام 2.2 مليون فلسطيني بالقطاع لمدة شهرين، ووقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإيصاله بأمان"، مبيناً أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل متصاعد عقب الحصار الشديد الذي تفرضه إسرائيل عليها.

وجاء في البيان: "بعد ما يقرب من 80 يوما من الحصار الشامل، تعاني المجتمعات (في القطاع) من الجوع، ولم تعد ترغب في رؤية الطعام يمر من أمامها (دون الوصول إليه)".

وأشار البرنامج إلى ضرورة إيصال الطعام إلى الفلسطينيين في غزة بشكل عاجل وبكميات كبيرة لمنع الفوضى، مؤكدا ضرورة إيجاد مسارات أكثر أمانا واستقرارا لمرور قوافل المساعدات، وتسريع عمليات الموافقة على التصاريح لإدخالها، وفتح المزيد من المعابر الحدودية.

وبشكل شبه يومي منذ الثلاثاء الماضي، يتم تسجيل وقوع شهداء برصاص جيش الاحتلال في صفوف الفلسطينيين الجائعين الذين يتوجهون لتسلم مساعدات أمريكية من نقاط التوزيع التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية" المستحدثة المدعومة من تل أبيب وواشنطن.

وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارس الاحتلال تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين