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الصحة تطالب المؤسسات الدولية بتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات

31 مايو 2025 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
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ناشدت وزارة الصحة كافة المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالعمل العاجل على توفير المولدات الكهربائية بالقدرات المطلوبة، وكذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المنظومة الصحية في قطاع غزة "بشكل ممنهج".

وأوضح الدقران في تصريحات صحفية لقناة الجزيرة، أن الاحتلال يستهدف المولدات الكهربائية التي تغذي المستشفيات في غزة، حيث دمر أكبر 3 مولدات كهربائية تغذي المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف: "الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار لصيانة مولدات الكهرباء في المستشفيات". مؤكدًا أن استهداف الاحتلال مولدات الكهرباء "يعني حكمًا بالإعدام على المرضى".

وأكمل المتحدث باسم "شهداء الأقصى": "مختلف أقسام المستشفيات لا يمكنها الاستمرار بالعمل دون كهرباء".

وفي السياق، قالت الصحة في تصريح صحفية عبر منصة "تليجرام"، إن الفرق الفنية في المستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة ومستنزفه لتعزيز امدادات الكهرباء للأقسام الحيوية .

وقالت: "ماتبقى من مولدات تعمل في المستشفيات منذ أكثر من عام ونصف يصعب صيانتها لعدم توفر قطع الغيار وعدد منها مهددة بالخروج عن الخدمة".

وشددت على أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لايمكن لها أن تستمر بالعمل دون كهرباء .

وناشدت الصحة كافة المؤسسات والجهات المعنية بالعمل العاجل على توفير المولدات الكهربائية بالقدرات المطلوبة، وكذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال دمر 85% من الخدمة الصحية في قطاع غزة، ما تسبب بفقدان السيطرة في القطاع الطبي، حيث أصبح التعامل مع المصابين محدوداً للغاية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستشفيات غزة #مستشفى شهداء الأقصى #حرب الإبادة

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