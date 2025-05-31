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الاحتلال يخطر مواطنا بإزالة خيمة سكنية شرق طوباس

31 مايو 2025 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
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هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا في خربة يرزا شرق طوباس، بإزالة كافة خيامه السكنية وغيرها، في حال لم يزل بنفسه الخيمة التي نصبها قبل أيام.

وأفاد رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، بـأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن محمد علي مساعيد شفهيا، بإزالة خيمة سكنية بناها قبل أيام في التجمع، يعيش فيها وأسرته.

وأضاف أن الاحتلال هدد المواطن مساعيد بهدم كل مساكنه في حال لم يزل الخيمة المذكورة بنفسه.

وفي سياق متصل، تجول مستوطنون بين خيام المواطنين في التجمع، لاستفزاز المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طوباس #عنف المستوطنين

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