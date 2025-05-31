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بالفيديو سرايا القدس تبث مشاهد من تفجير منزل بداخله قوة إسرائيلية شرق غزة

31 مايو 2025 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
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عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مشاهد توثق عملية تفخيخ وتفجير منزل تحصنت به قوة إسرائيلية شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع، وذلك ضمن "معركة طوفان الأقصى".

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ المنزل بالعبوات الناسفة، فيما يُسمع صوت مقاوم يردد "ما شاء الله ربنا يكرمنا"، ثم عملية رصد الجنود أثناء توجههم نحو المنزل المفخخ.

ووثّقت المشاهد لحظة تفجير المنزل ابعد دخول الجنود إليه، أعقبه صوت اشتباك وإطلاق نار كثيف، في حين ردد مقاومون هتافات التكبير.

كما بثت السرايا مشاهد لتفجير عبوة برميلة شديدة الانفجار بآالية عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس. 

دأبت فصائل المقاومة الفلسطينية على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

وفق وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، عن عملية نفذتها الثلاثاء الماضي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أسفرت عن وقوع قوة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح بعد تعرضهم لكمين محكم.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #سرايا القدس #حرب الإبادة

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