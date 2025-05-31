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"الأونروا": مساعدات غزَّة لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية

31 مايو 2025 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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"الأونروا": مساعدات غزَّة لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن حجم المساعدات المرسلة إلى غزة لا يتناسب مع حجم المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وأضاف لازاريني في تصريح صحفي اليوم السبت، أن "المجاعة في غزة يمكن وقفها إذا توافرت الإرادة السياسية، وما نطلبه ليس مستحيلا"، داعيًا إلى تمكين الأمم المتحدة من أداء دورها في تقديم المساعدات للسكان المحتاجين وحماية كرامتهم".

وأمس الجمعة، أعلن لازاريني أن 900 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الأسبوعين الماضيين، ما يمثل 10% فقط من الاحتياجات اليومية لسكان القطاع، مضيفا أن إيقاف المجاعة الحالية في غزة يتطلب إرادة سياسية.

وطالب بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني، باستئناف عملهم في غزة، بعد إيقاف دخول شاحنات المساعدات منذ الثاني من آذار الماضي.

وأوضح المسؤول الأممي أنه خلال وقف إطلاق النار السابق نجحت "الأونروا" ومنظمات أخرى في إدخال من 600 - 800 شاحنة مساعدات يوميا.

 

المصدر / وكالات
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#الأونروا #الحرب على غزة #المساعدات الإنسانية #طوفان الأقصى

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