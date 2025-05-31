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الصِّحَّة بغزَّة: 60 شهيدًا و 284 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

31 مايو 2025 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 60 شهيدًا و 284 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 60 شهيدًا منهم 1شهيد انتشال، و 284 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنّ الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,117 شهيدًا، 12,013 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 54,381 شهيدًا و 124,054 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م .

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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