منح دراسية ممولة بجامعة قبرص للتكنولوجيا 2025/2026 (بكالوريوس ودكتوراه)

تُعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن فرص منح دراسية مميزة في جامعة قبرص للتكنولوجيا (CUT) للعام الدراسي 2025/2026. هذه المنح متاحة لدرجة البكالوريوس في تخصص التمريض، ولدرجة الدكتوراه في مختلف التخصصات.

تفاصيل المنح وكيفية التقديم

تهدف هذه المنح إلى استقطاب الطلاب المتميزين، حيث يخضع المتقدمون للمنافسة مع طلاب من مختلف الدول المشمولة بالمنحة.

للإطلاع على كافة تفاصيل المنحة والشروط، يرجى زيارة الرابط التالي، اضغط هنا

لتقديم الطلب الإلكتروني الخاص بالجامعة، استخدم الرابط التالي، اضغط هنا

الخطوات الأساسية لتقديم الطلب:

- تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بجامعة قبرص للتكنولوجيا.

- تسليم نسخة من الطلب المرسل مرفقة بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو الأحد الموافق 15 يونيو 2025.

آلية تسليم الوثائق:

- لطلبة الضفة الغربية: يتم تسليم الوثائق في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بالخليل ونابلس.

عنوان الوزارة:

وزارة التربية والتعليم العالي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي – مبنى يافا

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف: 022982655 أو 022982630

- مكاتب التعليم العالي:

نابلس: شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2

الخليل: الحرس ــــ عمارة الهرم ط 2

لطلبة غزة فقط: يجب على الطلاب الراغبين في التقدم تعبئة الطلب الإلكتروني للجامعة أولاً، ثم إرسال بريد إلكتروني يعبر عن رغبتهم بالتقدم لهذه المنح، مع إرفاق الوثائق المطلوبة. يجب أن يتم ذلك قبل يوم الأحد 15 يونيو 2025. يُرجى ذكر اسم الطالب، اسم المنحة (الدولة والتخصص)، وأرقام التواصل في البريد الإلكتروني.

- البريد الإلكتروني المعتمد لطلبة غزة: [email protected]

- ملاحظة هامة لطلبة غزة: سيتم تسليم الوثائق الأصلية في مقر الوزارة في غزة حال عودة الدوام.

تنبيه: أي طلب غير مكتمل سيُعتبر لاغيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين