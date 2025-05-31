بينهم سيدة وأسيرٌ محرر.. الاحتلال يصعَّد حملات الاعتقال في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم شابة من طولكرم وشباب من جنين والخليل.

في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سامر مصطفى جرادات بعد مداهمة منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، وسط انتشار لفرق المشاة وتحليق مكثف للطائرات المُسيّرة. كما اعتقلت الشاب خالد حاتم عليات عقب اقتحام منزله في بلدة دير أبو ضعيف شرقي جنين، حيث جرى تفتيش المنزل والتنكيل بأفراد العائلة.

وفي محافظة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشابة ديانا غالب مزيد (24 عامًا) في بلدة عنبتا شرق المدينة، وجرى اعتقالها واقتيادها إلى جهة مجهولة، في استمرار لسياسة استهداف النساء الفلسطينيات.

أما في محافظة الخليل جنوب الضفة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سليم أبو رحمة من بلدة دورا، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

يُشار إلى أن الاحتلال يواصل حملات المداهمة والاعتقال اليومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما تشهد مدينة جنين ومخيمها عدوانًا متواصلًا دخل يومه الـ131 على التوالي، يتخلله اقتحامات عنيفة واعتقالات واستهداف متكرر للبنية التحتية والسكان المدنيين.

قائمة المعتقلين:

- الأسير المحرر سامر مصطفى جرادات - بلدة السيلة الحارثية - جنين

- خالد حاتم عليات - بلدة دير أبو ضعيف - جنين

- الشابة ديانا غالب مزيد - بلدة عنبتا - طولكرم

- سليم أبو رحمة - مدينة دورا - الخليل

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات