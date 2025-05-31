شهيد في قصف طيران الاحتلال مركبةً جنوب لبنان

ارتقى شهيد، صباح اليوم السبت، في قصف مسيرة الاحتلال ، سيارة في دير الزهراني جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بارتقاء شهيد جراء استهداف جراء قصف طيران الاحتلال لسيارة في بلدة دير الزهراني جنوب لبنان.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي آلاف الخروقات التي خلفت أيضًا ما لا يقل عن عشرات الشهداء.

وفي تحدٍ لاتفاق وقف النار، نفذ جيش الاحتلال انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين