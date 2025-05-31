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بالفيديو آليات الاحتلال تصدم حافلة تقل حجاجًا فلسطينيين في جنين

31 مايو 2025 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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آليات الاحتلال تصدم حافلة تقل حجاجًا فلسطينيين في جنين

اصطدمت آليه عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بحافلة تقل حجاجًا في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد بحافلة تقل الحجاج من أمام ساحة محافظة جنين الى مدينة أريحا، لمغادرتهم عبر معبر الكرامة الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ما أدى إلى حدوث أضرار في الحافلة، فيما لم يبلغ عن إصابات.

وقال نائب محافظ جنين منصور السعدي، إن آلية الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد ومباشر بحافلة الحجاج أثناء توقفها أمام ساحة المحافظة، وكان على متنها حجاج من أهالي الشهداء والجرحى، جلهم من كبار السن، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ما أدى إلى ترهيب الأهالي.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حجاج جنين

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