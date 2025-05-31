شلال دمٍ لا يتوقَّف وتفاقمٌ في جريمة التَّجويع.. "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 603

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، وتصاعد حرب التَّجويع لليوم الـ 603 على التوالي.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر2023 إلى 54,321 شهيدًا و123,770 إصابة.

كما أوضحت الوزارة أن الفترة الممتدة من منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت لوحدها 4,058 شهيدًا و11,729 إصابة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

استشهد مواطنان، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على تجمع لفلسطينيين في بلدة سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

شن الاحتلال غارات وعمليات نسف كبيرة وقصف مدفعي بشكل متواصل في شمال وجنوب وشرق خانیونس، طالت مناطق القرارة وقیزان أبو رشوان وقيزان النجار ومنطقة الأوروبي والسطر الشرقي ومحيط مدينة حمد.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط جسر وادي غزة ومدينة الزهراء شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها على بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خانيونس.

وشنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة غزة، وغارات متتالية على مناطق شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز توزيع مساعدات غرب رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين