الأمم المتحدة: غزة المنطقة الأكثر جوعاً على الأرض

وكالات/ فلسطين أون لاين

وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، قطاع غزة بأنه "أكثر الأماكن جوعًا على وجه الأرض"، محذرًا من أن الوقت ينفد بسرعة كبيرة و"الأرواح تزهق كل ساعة".

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة ينس لايركه، في مؤتمر صحافي دوري، اليوم (الجمعة)، إن سلطات الاحتلال تمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة، باستثناء القليل منها، حيث لا يدخل أي طعام جاهز للأكل تقريباً إلى ما وصفها المتحدث باسم المكتب بأنها "أكثر بقاع الأرض جوعاً".

وأوضح لايركه، أن "600 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 900، مُصرَّح لها بالوصول إلى حدود إسرائيل مع غزة. ومن هناك، جعلت مجموعة من العوائق البيروقراطية والأمنية من شبه المستحيل إدخال المساعدات بأمان إلى القطاع".

وأضاف، "ما تمكَّنا من إدخاله هو الدقيق (الطحين). هذا ليس جاهزاً للأكل، أليس كذلك؟ يجب طهيه... 100 في المائة من سكان غزة مُعرَّضون لخطر المجاعة".

وذكر توماسو ديلا لونغا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، توقُّف نصف المرافق الطبية في غزة عن العمل؛ بسبب نقص الوقود أو المعدات الطبية.

وذكر توماسو ديلا لونجا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أن نصف مرافقها الطبية في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود أو المعدات الطبية.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود.

وبات نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من أصل حوالي مليونين وأربعمئة ألف في القطاع بلا مأوى، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكب الجيش الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على أحد عشر ألف مفقود.