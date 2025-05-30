"أونروا": قطاع غزَّة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانيَّة عاجلة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مطالبة بضرورة السماح بتدفق الإمدادات دون عوائق أو انقطاعات.

وقالت "أونروا"، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، "لدينا في مستودعنا بعمان ما يكفي من الإمدادات لإطعام أكثر من 200 ألف شخص في غزة لمدة شهر كامل".

وأوضحت، أن الدقيق والطرود الغذائية ومستلزمات النظافة والبطانيات والمستلزمات الطبية، جاهزة للتسليم.

يذكر أن 58 مواطنا قد توفوا بسبب سوء التغذية، و242 آخرين بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن والأطفال، خلال أكثر من 85 يوما من الحصار الإسرائيلي.

ويواصل الاحتلال سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة. فيما وسّع خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا عن عدوان بري في شمال وجنوب القطاع.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. المصدر / فلسطين أون لاين



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات