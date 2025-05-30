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الاحتلال يعلن إصابة جندي في معارك جنوب قطاع غزَّة

30 مايو 2025 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعلن إصابة جندي في معارك جنوب قطاع غزَّة

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، بإصابة جندي خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال،  بإصابة جندي بجروح خطرة خلال معارك أمس في جنوبي القطاع.

ومساء الخميس، أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 جنود بإطلاق صاروخ على قوة عسكرية داخل مبنى جنوبي القطاع، فيما أكد مقتل مقاول يعمل في جيش الاحتلال قُتل جراء تفجير عبوة ناسفة في باجر "إسرائيلي" أثناء هدم منزل في قطاع غزة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فقد قُتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 عسكريا في معارك برية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 عسكريا في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مقتل جندي #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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