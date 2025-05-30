الاحتلال يصعِّد عمليات الاعتقال في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، طالت نساء وأقارب مطاردين.

في مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة المطارد عبد الكريم صنوبر، واعتقلت والدته وشقيقته وخالته، بعد أن أخضعتهن للتحقيق الميداني. كما اعتُقل الشاب بدر حلاوة خلال اقتحام منطقة طلعة أسو في الجبل الشمالي بالمدينة.

أما في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس عوض قرعان من منطقة الرزازة بعد اقتحام منزله. كما نفّذت حملة اعتقالات واسعة في المدينة، طالت عددًا من الشبان، وهم: جهاد نزال، كرم ولويل، محمود أُسطا، نور أُسطا، هيثم أُسطا، وضياء أُسطا.

وفي بلدة عنبتا شرق طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بعد مداهمة منازلهم، وهم: يوسف زبيدي، إبراهيم منصور، قصي سمير بركات، وضياء شعث.

تأتي هذه الحملة ضمن التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية لاستمرار سياسة العقاب الجماعي والاعتقالات الجماعية التي تطال أقارب المطاردين والأسرى المحررين.

قائمة المعتقلين:

- والدة المطارد عبد الكريم صنوبر – نابلس

- شقيقة المطارد عبد الكريم صنوبر – نابلس

- خالة المطارد عبد الكريم صنوبر – نابلس

- بدر حلاوة – نابلس

- يوسف زبيدي – عنبتا – طولكرم

- إبراهيم منصور – عنبتا – طولكرم

- قصي سمير بركات – عنبتا – طولكرم

- ضياء شعث – عنبتا – طولكرم

- أنس عوض قرعان – قلقيلية

- جهاد نزال – قلقيلية

- كرم ولويل – قلقيلية

- محمود أُسطا – قلقيلية

- نور أُسطا – قلقيلية

- هيثم أُسطا – قلقيلية

- ضياء أُسطا – قلقيلية

المصدر / وكالات