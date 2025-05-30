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الاحتلال يعتقل زوجة الشَّهيد وليد دقة من القدس المحتلَّة

30 مايو 2025 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل زوجة الشَّهيد وليد دقة من القدس المحتلَّة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، المناضلة سناء سلامة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، وذلك أثناء وجودها مع ابنتها ميلاد في مدينة القدس المحتلة. 

وجاء اعتقال سناء بعد ساعات من دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى طردها، فيما زعم جيش الاحتلال أنّ سلامة  نُقلت للتحقيق بزعم نشر "منشورات تحريضية ضد إسرائيل وجنود الجيش".

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سناء سلامة دقة من بلدة باقة الغربية خلال وجودها في منطقة باب العامود بمدينة القدس، وتحويلها إلى أحد مراكز التحقيق.

وسلامة هي زوجة الأسير وليد دقة، الذي استُشهد في السابع من إبريل/ نيسان من العام الماضي، في مستشفى آساف هروفيه، بعدما أمضى 38 عاماً في الأسر واجه خلالها سلسلة طويلة من الجرائم الطبية، وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "ممارسات مقصودة تهدف إلى القضاء عليه".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #وليد أبو دقة #طوفان الأقصى #سناء سلامة

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