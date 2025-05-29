صاروخ يمني يوقف مباراة النهائي في "تل أبيب" وهروب اللاعبين

متابعة/ فلسطين أون لاين

دوّت صافرات الإنذار في يافا والقدس المحتلتين وعدد كبير من المناطق والبلدات بوسط فلسطين المحتلة، إضافة إلى توقف حركة الطيران في مطار اللد "بن غوريون" بعد إطلاق صاروخ من اليمن، مساء اليوم الخميس.

وأطلق الحوثيون الصاروخ بينما يتجمع مئات الآلاف من المستوطنين في مراكز ثلاث ضمن فعاليات جماهيرية، وهي نهائي كأس محلي لكرة القدم، وعرض لفرقة أفيف جيفن في حديقة هاياركون، وتظاهرات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وبسبب إطلاق الصاروخ الحوثي، توقفت المباراة النهائية لكأس محلي، وطُلب من الجماهير، وعددهم 30 ألف، الاستلقاء على الأرض ثم مغادرة الملعب، وجرى ذلك في حضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وتم تصويره وهو يتحرك بين المدرجات.

بعد إطلاق صاروخ من #اليمن.. هلع وفرار مشجعين إسرائيليين من ملعب كرة قدم أثناء دوي صافرات الإنذار pic.twitter.com/leAefNhcip — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 29, 2025



