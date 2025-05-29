سرايا القدس تبث مشاهد تفجير منزل بقوة "إسرائيلية" في الشجاعية

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد لتفجير منزل مفخخ في جنود جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ منزل بعدد من العبوات الناسفة في مناطق مختلفة منه، ثم رصد تقدم القوة الإسرائيلية الراجلة، وسط تكبيرات مقاتلي السرايا وانبعاث كتلة نارية ودخانية كبيرة من المكان.

وقبل يومين، أعلنت سرايا القدس تفجير منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية كبيرة في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن مسرح العملية جرى تجهيزه بعدة عبوات انفجرت بشكل متزامن.

وأكدت السرايا -وفق الإعلان- إيقاع القوة الإسرائيلية كاملة بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، عرضت سرايا القدس مشاهد من إسقاط مقاتليها مسيّرة استخبارية إسرائيلية، وقصف جنود إسرائيليين متمركزين شرقي حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فقد قُتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 عسكريا في معارك برية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 عسكريا في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.