منح دراسية ممولة في إيطاليا للعام الدراسي 2025/2026: بكالوريوس وماجستير للطلبة الفلسطينيين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر منح دراسية في الجامعات الإيطالية للعام الدراسي 2025/2026.

تشمل هذه المنح درجات البكالوريوس والماجستير في تخصصات متنوعة، وتستهدف الطلاب الفلسطينيين.

تفاصيل المنح والشروط:

- مستوى الدراسة: درجة البكالوريوس (الدرجة الجامعية الأولى) والماجستير (الدراسات العليا).

- لغة الدراسة: جميع البرامج تدرس باللغة الإيطالية.

- الجامعات المتاحة: المنح مقدمة في جامعات إيطالية مختلفة.

- المواعيد النهائية: يجب على الطلاب الالتزام بالشروط والمواعيد النهائية الخاصة بكل جامعة إيطالية على حدة.

- شروط التقديم: يمنع التقديم للطلاب الملتحقين حاليًا ببرنامج دراسي في إحدى الجامعات الإيطالية.

كيفية التقديم:

1. التقديم الإلكتروني للجامعة والمنحة:

يجب على الطلاب المهتمين تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالجامعة الإيطالية التي يرغبون بالدراسة بها، مع تقديم طلب للمنحة ضمن نفس الجامعة.

2. تسليم الوثائق المطلوبة:

- لطلاب الضفة الغربية (رام الله، نابلس، الخليل):

بعد تعبئة الطلب الإلكتروني، يجب تسليم نسخة مطبوعة من الطلب المرسل، مرفقة بكافة الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، إلى مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.

للمزيد من المعلومات حول عملية التواصل يرجى الضغط هنا

- لطلاب قطاع غزة:

على طلاب غزة تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالجامعة في إيطاليا وطلب المنحة، ومن ثم إرسال بريد إلكتروني على العنوان المخصص فقط ([email protected]) يوضح رغبة الطالب بالتقدم للمنحة، مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

يجب ذكر اسم الطالب، اسم المنحة (الدولة والتخصص)، وأرقام التواصل. سيتم تسليم الوثائق الأصلية في مقر الوزارة فور عودة الدوام الرسمي.

ملاحظة هامة: لن يتم اعتماد أي طلب غير مكتمل أو مرسل على بريد إلكتروني آخر.

رابط هام للاطلاع على كافة التفاصيل:

للاطلاع على كافة تفاصيل المنحة والشروط والأحكام، يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين