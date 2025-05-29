الصِّحَّة: 3,986 شهيدًا و 11,451 إصابةً منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 67 شهيدًا منهم 5 شهداء انتشال، و 184 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنّ الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,986 شهيدًا، 11,451 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 54,249 شهيدًا و 123,492 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، منوهة إلى أنه تم إضافة عدد 98 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين