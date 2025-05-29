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مستوطنون يغلقون مدخل قرية اللبن الشرقية ويؤدون طقوسًا تلمودية بحماية الاحتلال

29 مايو 2025 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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مستوطنون يغلقون مدخل قرية اللبن الشرقية ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية الاحتلال

أقدم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، على إغلاق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تصعيد ممنهج يستهدف أهالي القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا المدخل الشرقي للقرية، وأدّوا طقوسًا تلمودية ورفعوا أعلام الاحتلال، وسط أجواء استفزازية، بينما أغلق جنود الاحتلال البوابة الحديدية عند المدخل، ونصبوا حاجزًا عسكريًا على المدخل الشمالي الفرعي، مما أدى إلى تعطيل حركة الفلسطينيين ومنع دخولهم أو خروجهم من القرية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق هجمة متصاعدة تتعرض لها قرية اللبن الشرقية، حيث سبق أن أقدم المستوطنون قبل يومين على إغلاق منافذها وهاجموا منازل ومركبات المواطنين، في ظل تواطؤ من قوات الاحتلال التي توفر لهم الحماية وتمنع الأهالي من التنقل بحرية.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #قرية اللبن الشرقية #طوفان الأقصى

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