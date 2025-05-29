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"بعد استشهاد الصحفي معتز محمد رجب"

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 221 منذ بدء "الإبادة الجماعيَّة" على غزة

29 مايو 2025 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 221 منذ بدء "الإبادة الجماعيَّة" على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 221 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ونعى المكتب الحكومي في بيان صحفي، أمس الأربعاء، الصحفي الشهيد معتز محمد رجب، الذي يعمل مصوراً ومونتير في قناة القدس اليوم الفضائية.

وأدان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالبهم بضرورة ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهداء الصحافة

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