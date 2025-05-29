بينهم أشقاء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة محافظات من الضفة الغربية المحتلة، طالت مواطنين، وسط تصاعد الهجمة العسكرية في مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، حيث حاصرت منزلاً في بلدة سيريس جنوب المدينة، واعتقلت الشقيقين قسام مأمون نجم وأحمد مأمون نجم من داخل المنزل، قبل أن تنسحب من البلدة، كما اقتحمت قرية الجديدة جنوب المحا فظة، وداهمت أحد المنازل واعتقلت المواطن أحمد فالح أبو سمره.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد فريد أبو هشهش عقب اقتحام مخيم الفوار جنوب المدينة، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة.

أما في محافظة قلقيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من الشابين عبد الله الأشقر وأمين سويدان، بعد مداهمة بلدة عزبة الأشقر جنوب المدينة.

وفي محافظة نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامي سلمان من مخيم بلاطة شرق المدينة.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة مداهمات متواصلة تشهدها الضفة الغربية، إذ تكثف قوات الاحتلال من اقتحاماتها الليلية، مصحوبة بعمليات تفتيش واعتقالات، ما يرفع منسوب التوتر في مختلف المناطق.

قائمة المعتقلين:

- قسام مأمون نجم - سيريس - جنين

- أحمد مأمون نجم - سيريس - جنين

- أحمد فالح أبو سمره - قرية الجديدة - جنين

- عبد الله الأشقر - عزبة الأشقر - قلقيلية

- أمين سويدان - عزبة الأشقر - قلقيلية

- أحمد فريد أبو هشهش - مخيم الفوار - الخليل

- سامي سلمان - مخيم بلاطة - نابلس

المصدر / وكالات