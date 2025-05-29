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آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

29 مايو 2025 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
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آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، وتصاعد حرب التَّجويع لليوم الـ 601 على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,924 شهيدًا و 11,267 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,084 شهيدًا و 123,308 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن هناك عسكرة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تعرقل استقلالية الأمم المتحدة وقدرتها على أداء عملها.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارةً على شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من قبل آليات الاحتلال على حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة  في قطاع غزة، بارتقاء 9 شهداء وإصابة أكثر من 60 مواطنًا في 48 ساعة بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مراكز مساعدات الشركة الأميركية برفح.

وأصيب صباح اليوم، عدد من المواطنين بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات التابع للشركة الأمريكية في محور موراج جنوب غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مسيّرة "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين، أثناء توجههم لاستلام المساعدات الأمريكية من مدينة رفح بالقرب من منطقة قيزان أبو رشوان.

وأُبلغ عن إصابة مواطن بنيران جيش الاحتلال بالقرب من دوار العلم غرب مدينة رفح. بينما كانت مصادر محلية، قد أشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطينيين عند مفترق العلم بمواصي مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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