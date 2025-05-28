إيباي تغلق مركز البحث والتطوير في (إسرائيل) بعد 20 عامًا من النشاط

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت شركة إيباي الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مركز البحث والتطوير التابع لها في "إسرائيل"، بعد نحو عقدين من العمل، في خطوة ستؤدي إلى تسريح نحو 200 موظف، بحسب ما أوردته صحيفة جلوبس العبرية.

وجاء القرار عقب سلسلة من عمليات تقليص الوظائف التي بدأتها الشركة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، كان أبرزها فصل 40 موظفًا في يونيو/حزيران 2024، رغم تأكيدها حينها على أهمية المركز في استراتيجيتها.

وأكدت إيباي في بيانها اليوم أنها ستغلق المكتب خلال الربع الأول من عام 2026، ووصفت القرار بأنه "صعب"، مشددة على التزامها بمرافقة الموظفين خلال المرحلة الانتقالية.

وذكرت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في سياق "مراجعة نموذج التشغيل بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل".

ويمثل إغلاق قسم تطوير البرمجيات –وهو جوهر نشاط الشركة– تراجعًا كبيرًا في حضور إيباي التقني في إسرائيل، ويعكس تحولات أوسع في بيئة الأعمال المحلية تحت وطأة الحرب والأزمة الاقتصادية المصاحبة.