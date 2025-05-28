سيتيرينوفيتش: الغارات على اليمن بلا جدوى وغزة هي المفتاح

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال داني سيتيرينوفيتش، الباحث في "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"، إنّ قدرة "إسرائيل" على التأثير العسكري في اليمن محدودة ومجزأة، مشيرًا إلى أن الضربات التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي هناك لا تحدث أثرًا عسكريًا حاسمًا ولا تردع قيادة جماعة "أنصار الله".

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أوضح سيتيرينوفيتش أن الولايات المتحدة حققت تفوقًا نسبيًا في اليمن بفضل اعتمادها على معلومات استخباراتية دقيقة ووجود دائم في المنطقة، ما سمح لها بتنفيذ ضربات فعالة ضد أهداف محددة. أما في حالة "إسرائيل"، فهي تفتقر إلى الوجود الميداني في الساحة اليمنية، وتعتمد فقط على غارات جوية متقطعة غير كافية لتحقيق الردع.

وأضاف الباحث أن تلك الضربات تتسبب بأضرار اقتصادية لأنصار الله، لكنها لا تعيق قدرتهم على إطلاق الطائرات المسيّرة أو الصواريخ، كما أنها لم تمس بنيتهم القيادية أو قدراتهم اللوجستية المتحركة.

وأكد سيتيرينوفيتش أنّ وقف الهجمات اليمنية على إسرائيل غير ممكن في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة هو العامل الوحيد القادر على إنهاء هذا التهديد.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن شركة "ريان إير" ألغت رحلاتها الجوية إلى مدينة تل أبيب، ما شكّل ضربة موجعة للسوق الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع كبير في أسعار الرحلات الجوية إلى أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة تكبدت خسائر مالية بلغت 3.8 مليون يورو منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى اليوم، بسبب إلغاء العديد من الرحلات الجوية، مما يعكس التأثير الكبير للنزاع المستمر على حركة الطيران والسفر لدى الإسرائيليين.